أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تفتح باب الترشيح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تفتح باب الترشيح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، المُشرف العام على الشُعب والروابط بالنقابة، عن فتح باب الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين وذلك على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه سيتم فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام تنتهي الأربعاء القادم، كما سيتم إعلان كشوف أسماء المتقدمين في نهاية اليوم، بينما يتم فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الخميس إلى الأحد، ويتم بعده إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة الذين يحق لهم التصويت.

وأكد أنه ستُجرى الانتخابات يوم الأربعاء 19 ديسمبر، مؤكدًا أنه في حال الإعادة على أي من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس – نائب الرئيس – أمين الصندوق"، تتم الانتخابات في اليوم نفسه، وفي حال تساوي مرشحين أوأكثر في عدد الأصوات، يتم عمل قرعة للفائز بالعضوية.