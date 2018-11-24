شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يعقد حوارا مفتوحا مع الطلاب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لجامعة الأزهر أن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، سيعقد حوارا مفتوحا مع الطلاب والطالبات للاستماع إلى المقترحات والأفكار التى تسهم فى نهضة وتطوير الجامعة بالقاهرة والأقاليم وذلك اليوم السبت بقاعة كلية التربية بنين بمدينة نصر. وأوضح المركز أن اللقاء يشارك فيه جميع الطلاب والطالبات من منسوبى الجامعة، كما يشارك فى اللقاء أيضا نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات بالقاهرة ومديرو المدن الجامعية وشئون التعليم والإدارات الخدمية إضافة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

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