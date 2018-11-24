شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. مصر تتسلم رئاسة المجلس الدولى للزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: "الصحة" توزع 30 طن يود بالمجان على المصانع لإضافته إلى ملح الطعام ضبط 5400 قرص منتهى الصلاحية وتشميع صيدليتين فى صان الحجر بالشرقية وزارة التموين: وزارة التموين: جهاز حماية المستهلك بالأقصر ينجز 100% من شكاوي المواطنين خلال أكتوبر الماضي.. تعرف عليها تموين الأقصر تضبط 13 مخالفة لجزارين ومخابز مخالفة فى حملة بأرمنت والقرنة وزارة النقل: وزارة النقل: وزارة النقل تشارك فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الأسبوع المقبل تعطل قطار طنطا الزقازيق ساعة ونصف لرفع إشلاء جثة شاب من فوق القضبان بالغربية وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: مصر تتسلم رئاسة المجلس الدولى للزيتون.. وأبوستيت: سنصل لـ100 مليون شجرة 2020 "الزراعة": توفير 43% من مقررات السماد للمحصول الشتوى والصرف بالمعاينة "الزراعة": إجراءات جديدة لضبط منظومة الخضر والفاكهة لزيادة الإنتاجية.. حصر بيانات مساحات المحاصيل بالغيطان.. تحرير محاضر للمشاتل والصوب غير المرخصة.. وحملات مكثفة على 40 نوعا من خضراوات لزيادة الإنتاجية وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: رئيس جامعة القاهرة يعلن عن البدء فى بناء أول مسرح فرعونى دائم بالملاعب وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول أنشطة المكتب الثقافى المصرى بلندن وزير التعليم العالى الأسبق: ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام لـ150 حالة لكل 100 ألف نسمة.. حسين خالد يؤكد: عودة رصد معدلات الإصابة بالمرض فى 5 محافظات.. والتأمين الصحى الجديد يوفر العلاج لآلاف المرضى وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: استئناف 920 عاملا بشركة صناعات دوائية العمل بالإتفاق مع الإدارة غدا.. مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: وزير الأوقاف للمتطرفين: سنواصل مسيرة التجديد ولن تمنعنا كتائبكم المشبوهة قطار "إعادة الإعمار" يصل قرية الروضة بشمال سيناء.. وزراء يشاركون بالذكرى الأولى لشهداء العريش.. ووزير الأوقاف: جئنا لنبنى ونعمر ونواجه المنحرفين عن دين الله.. وأبو هشيمة يدعو القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية

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