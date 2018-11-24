شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جنازة الصيدلى أحمد طه من مسجد أبو المكارم بشارع صلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شيعت، منذ قليل، جنازة الصيدلى أحمد طه، الذى قتل غدرا أثناء عمله بصيدلية النهدى بالسعودية، من مسجد أبو المكارم بصلاح سالم، أسفل كوبرى الفردوس بحضور حشد كبير من الصيادلة والمواطنين.

وجاء على رأس الحضور، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وعدد كبير من الصيادلة الذين جاءوا من كل مكان لتوديع الشهيد وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وحضرت أسرة الصيدلى أحمد طه، وكانت في حالة من البكاء والانهيار حزنًا على فُراق الإبن.

وانتهت الجنازة، منذ قليل، حيث تحرك الجثمان إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر الأسرة بترب الغفير.