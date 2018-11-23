شكرا لقرائتكم خبر عن «فرغلي» يعقد مؤتمراً جماهيريًا لشرح برنامجه الانتخابي للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد فرغلي، الصحفي بـ«المصري اليوم» المرشح في الانتخابات البرلمانية بدائرة طامية بالفيوم على مقعد اللواء أحمد عبدالتواب، الذي وافته المنية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية الروضة، الجمعة، للتواصل مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وشرح برنامجه الانتخابي.

وأوضح «فرغلي»، خلال المؤتمر، أنه تواصل مع كل العائلات بكل المناسبات واللقاءات ويكن كل الاحترام والتقدير لكل المرشحين وكانت تربطه علاقات قوية قائمة على الاحترام مع النائب الراحل، مؤكدا حرصه على خوض الانتخابات الذي وصل فيها عام 2015 إلى جولة الإعادة ولم يحالفه التوفيق وخسر بفارق بسيط من الأصوات.

وأكد «فرغلي» حرصه الشديد على مشاركة الشباب والمرأة في العملية الانتخابية، ودورهما المؤثر في تنمية المجتمع وما يقدمانه من أفكار وأطروحات تساعد بشكل فعال على إيجاد حلول لكثير من المشكلات، بالإضافة إلى أنه حال فوزه بالمقعد سيعتمد على الاستماع بشكل دائم إلى جميع أطياف المجتمع لتقديم الحلول لجميع القضايا التي تخص مجتمعهم.

يذكر أن دائرة طامية يتنافس فيها 12 مرشحا على مقعد اللواء أحمد عبدالتواب.