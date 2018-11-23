شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يعلنون دعم شيخ الأزهر في «ساحة الطيب» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض ائتلاف قبائل الصعيد، واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، وبيت العائلة، الهجوم على الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب، معتبرين المؤسسة الأزهرية، «خطاً أحمر».

وتوافد آلاف من أبناء محافظات الأقصر وقنا وأسوان، لأداء صلاة الجمعة بمسجد وساحة الشيخ الطيب، بمدينة القرنة، مسقط رأس شيخ الأزهر، استجابة لدعوة ائتلاف القبائل ومنظمة خريجى الأزهر، بهدف إعلان دعم المؤسسة الأزهرية وشيخها، وقالت مصادر بساحة الشيخ الطيب إن محمد الطيب، شيخ الطريقة الخلوتية، الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر، رفض دعوات القبائل لتنظيم مظاهرة داعمة للمؤسسة الأزهرية.

ودعت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، وحزب الشعب الجمهورى، واللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الأقصر، لعقد اجتماع مشترك للأحزاب والقبائل، ومختلف القوى الشعبية والوطنية، لبحث تداعيات الهجوم، وسبل الرد عليه.

وقال إمام الحباشى سلامة، الناشط بائتلاف قبائل الصعيد، إن قبائل الصعيد تطالب بوقف «الهجمة التى يتعرض لها الأزهر والحملة الممنهجة التى تستهدف السنة المطهرة».

وأكد محمد يس، وأحمد إدريس، عضوا مجلس النواب عن الأقصر، أن البرلمان لن يقبل بأى هجوم على مؤسسة الأزهر ورموزه، وهناك تحرك سيتم تحت قبة البرلمان لوقف تلك الحملة الشرسة.