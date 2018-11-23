أخبار مصر | وصول جثمان الشهيد أحمد طه إلى مقابر العائلة بترب الغفير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول جثمان الشهيد أحمد طه إلى مقابر العائلة بترب الغفير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، الذي قتل غدرا أثناء عمله بالسعودية إلى مقابر العائلة بترب الغفير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم أسفل كوبرى الفردوس.

وشارك فى تشييع الجنازة، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحشد كبير من الصيادلة والمواطنين الذين جاءوا من كل مكان لتوديع الشهيد وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وقال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تقدم باسم جموع الصيادلة بالعزاء لأسرة الشهيد، وأنه يتفرغ للقصاص عقب انتهاء مراسم العزاء، مشيراً إلي أن مرتكبى الحادث اعترفوا بالجريمة وسوف يحاكمون ويتحقق القصاص العادل لدماء الشهيد.