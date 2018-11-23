أخبار مصر | تشييع جثمان الدكتور الشهيد أحمد طه بحضور النقيب العام للصيادلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشييع جثمان الدكتور الشهيد أحمد طه بحضور النقيب العام للصيادلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شيعت منذ قليل، جنازة الشهيد الدكتور أحمد طه، الذى قتل غدرا أثناء عمله بصيدلية النهدى بالسعودية، من مسجد أبو المكارم بصلاح سالم، أسفل كوبرى الفردوس بحضور حشد كبير من الصيادلة والمواطنين.
وجاء على رأس الحضور، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وعدد كبير من الصيادلة الذين جاءوا من كل مكان لتوديع الشهيد وتقديم واجب العزاء لأسرته.
وحضرت أسرة الشهيد، وكانت في حالة من البكاء والانهيار حزنًا على فُراق الابن.
وانتهت الجنازة، منذ قليل، حيث تحرك الجثمان إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر الأسرة بترب الغفير.
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