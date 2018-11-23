أخبار مصر | عروسان من معبد الأقصر: "نحتفل بزواجنا وسط آثار الأجداد" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عروسان من معبد الأقصر: "نحتفل بزواجنا وسط آثار الأجداد" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
احتفل عروسان بعقد قرانهما في رحاب معبد الأقصر، بشكل بسيط، حيث تجمع عدد من الأهل حولهما وسط التقاط الجميع للصور في جو من الألفة والسعادة.
وقال رمضان عبد الباقي الزوج، إنه هو وزوجته جهاد سيف أصرا على أن يكون جزء من احتفالهما عقد زواجهما وسط آثار الأقصر، متابعا: "نحتفل بزواجنا وسط آثار الأجداد"، وأكد عبد الباقي أن آثارنا فخر لكل أقصري بين كل شعوب العالم، وأنها تراث الأجداد الذي يجب الاعتزاز به، والحفاظ عليه وإظهاره بأفضل مظهر ممكن.
وقد التقى الوفد الإعلامي المرافق لوزير الآثار الدكتور خالد العناني، أثناء جولته التفقدية في معبد الأقصر بالعروسين، وأجرى عدد من الحوارات معهما.
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