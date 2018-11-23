أخبار مصر | بعد وصول جثمانه.. بيان من مصر بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وصول جثمانه.. بيان من مصر بشأن الصيدلي المقتول في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن جثمان المواطن المصري المرحوم أحمد طه المنخلى الذي توفى أثر حادث الاعتداء بمدينة جازان، وصل مساء اليوم ٢٣ الجاري إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله ممثلو وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان إلى ذويه. وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة تواصل متابعة سير التحقيقات الخاصة بالقضية، وكذا الإجراءات الخاصة بمستحقات الفقيد بالتنسيق مع السلطات السعودية، هذا، وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء لأسرة الفقيد راجين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

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