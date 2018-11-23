أخبار مصر | "الصحفيين" تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، عن افتتاح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط بمقر النقابة، الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة. وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم عقد الدورات التدريبية للمحررين المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين بمركز التدريب بعد افتتاحه، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لمركز التدريب يكون رئيسه النقيب بصفته.

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