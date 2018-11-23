شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الصيدلي القتيل بالسعودية إلى مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، جثمان الصيدلي أحمد طه حسن المنخلي، الذي قُتل في السعودية، قادما من جدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر وأسرة الصيدلي القتيل أحمد المنخلي في استقبال جثمان الأخير بمطار القاهرة، حيث تم إنهاء جميع إجراءات خروج الجثمان فور وصوله إلى المطار؛ تمهيدا لتسليمه إلى أسرته.
وذكر مصدر بمطار القاهرة أنه كان من المقرر أن يتم التوجه بالجثمان فور وصوله إلى مسجد أبوالمكارم ودفنه بمقابر الأسرة.
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