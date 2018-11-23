شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تجارة عين شمس تطلق المؤتمر السنوى الثالث والعشرين لبحوث الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس، غدا السبت ، المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لبحوث الأزمات، والذي يقام، بدار ضيافة الجامعة.

وقال الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يضم 6 جلسات نقاشية تطرح أهم الأزمات والمشكلات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر والوطن العربي والشرق الأوسط.. كما سيتم مناقشة 50 بحثا علميا متخصصا.

ويشارك فى المؤتمر عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة من بينهم الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومشاركين من العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويضم المؤتمر عددا من المحاور من بينها "محور الأزمات الاقتصادية والمحاسبية، محور الأزمات السياسية، محور إصلاح الهيكل الإداري، محور الأزمات الإدارية والموارد البشرية".