شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع إصلاح ماسورة الصرف الصحى بالبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال صيانة وإصلاح خط طرد الصرف الصحى بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادى والذى انفجر نتيجة كسر داخل قطعتين أرضى محفورتين على عمق 4 امتار مما أدى إلى انقطاع المياه عن زهراء المعادي لحين انتهاء أعمال الإصلاح وكذلك تسبب فى بطء الحركة المرورية على محور الدائري. وأكد المحافظ وجود كافة مسئولى ومعدات شركة الصرف الصحي وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة المهندس عادل زكي وعدد 6 شفاطات لشفط تجمعات المياه وتصريفها.

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