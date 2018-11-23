شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة يصل مطار القاهرة لاستقبال جثمان ضحية حادث السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر ،لإستقبال جثمان الصيدلي الدكتور أحمد طه والذى لقى مصرعه إثر تعرضه لطعنات اثناء تواجده بمحل عمله بإحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية. وصل جثمان الصيدلي المصري أحمد طه، على متن الطائرة القادمة من مدينة جدة، عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة به، وسط استقبال حاشد لعدد كبير من الصيادلة وأفراد أسرته.

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