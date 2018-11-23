شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول ليبى: مقتل 7 أشخاص بينهم مدنيين فى هجوم إرهابى لداعش على مدينة تازربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئول امنى ليبى سقوط 7 قتلى فى الهجوم الإرهابى على مركز شرطة مدينة تازربو جنوب شرقى ليبيا، مشيرا إلى ان تنظيم داعش الإرهابى اختطف مجموعة من المواطنين خلال الهجوم على المدينة.

وقال المسئول الليبى في تصريحات لـ"الخليج 365"، مساء اليوم الجمعة، أن اهالى مدينة تازربو تمكنوا من طرد عناصر تنظيم داعش الارهابى، مشيرا إلى مواجهات بالأسلحة النارية جرت بين عناصر تنظيم داعش وأهالى المدينة.

وأشار المسئول الليبى الى اختطاف عناصر تنظيم داعش الإرهابى لعدد من المواطنين الليبيين خلال انسحابه من مدينة تازربو، مؤكدا سقوط عدد من الجرحى فى صفوف المدنيين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.