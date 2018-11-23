شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" عن الإنترنت: 71% من سكان مصر خارج الخدمة..14محافظة أقل استخداما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول نسب المستخدمين وغير المستخدمين لخدمة الإنترنت فى مصر، أن نحو 71% من إجمالى سكان مصر بدءاً من عمر 4 سنوات فأكثر، "خارج الخدمة"، إذ تتركز معظم هذه النسبة فى 14 محافظة تعد الأقل استخداماً.

وبحسب تلك البيانات، انخفضت نسبة استخدام الإنترنت عن 30% فى 14 محافظة، حيث أن أكثر من 70% من أهالى تلك المحافظات غير متصلين بالخدمة ولا يستخدمونها، وتمثلت تلك المحافظات فى: "محافظة الشرقية وتصل نسبة المستخدمين بها إلى 26.6% فقط من إجمالى سكانها، والمنوفية ومن يستخدم الإنترنت بها يمثل 27.7% من إجمالى سكان المحافظة.

هذا بالإضافة إلى محافظة البحيرة، التى تصل بها نسبة المستخدمين إلى 18.5% فقط، مقابل نحو 81.4% غير مستخدمين للإنترنت من إجمالى سكان المحافظة بدءا من عمر 4 سنوات فأكثر، وتتضمن قائمة المحافظات الأقل استخداماً لخدمة الإنترنت على مستوى الجمهورية بحسب بيانات جهاز الإحصاء الواردة ضمن نتائج التعداد السكانى لعام 2017، محافظة بنى سويف.

اقتصرت نسبة المستخدمين للإنترنت بمحافظة بنى سويف على 18.4% فقط من إجمالى سكان المحافظة، أما فى محافظة الفيوم، والتى اشتملتها القائمة أيضا% بلغت النسبة 18.3%، وانخفضت عن تلك النسبة فى محافظة المنيا، مسجلة 16.3% هم من لهم علاقة بالإنترنت فقط من إجمالى سكان هذه المحافظة بدءاً من عمر 4 سنوات فأكثر.

كما جاءت محافظة أسيوط أيضاً ضمن القائمة، بنسبة مستخدمين بلغت 19.1% فقط، وارتفعت النسبة قليلاً بمحافظة سوهاج عن أسيوط، بالغة 20%، بينما سجلت نسبة المستخدمين لخدمة الإنترنت بمحافظة قنا والتى جاءت ضمن الـ14 محافظة الأقل استخداماً للإنترنت 22.4%، مقابل 77.6% غير مستخدمين من إجمالى سكان المحافظة.

بينما مثلت نسبة المستخدمين فى محافظة أسوان 28.8% فقط من إجمالى سكان المحافظة، وفى الأقصر بلغت النسبة 25% تقريباً، أما فى محافظة الوادى الجديد سجلت نسبة مستخدمى الإنترنت 29.9%، وانخفضت عن ذلك بكثير فى محافظة مطروح، بالغة 14.2%، مقابل 85.7% غير مستخدمين للإنترنت بالمحافظة من جملة سكانها بدءاً من عمر 4 سنوات فأكثر.

وجاءت محافظتى شمال وجنوب سيناء ضمن المحافظات الأقل استخداماً للإنترنت أيضاً، ولكن بنسب متفاوتة، إذ اقتصرت نسبة المستخدمين للإنترنت فى محافظة شمال سيناء على 12.4% فقط، مقابل 87.5% غير مستخدمين، وفى الجنوب ارتفعت عن الشمال لتسجل 23.9% هم المستخدمين، مقابل 76% تقريباً غير مستخدمين من إجمالى عدد السكان بالمحافظة بدءاً من الفئة العمرية المذكورة.