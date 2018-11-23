شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحانات الأول للصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد، والمقرر أن تبدأ السبت 29 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 يناير المقبل.

وأصدرت الإدارة المركزية للتعليم الثانوي جدول الامتحانات، وخصصت 100 دقيقة للإجابة على امتحان اللغة العربية، و40 دقيقة للتربية الدينية، و80 دقيقة للغة الأجنبية الأولي، و60 دقيقة للغة الأجنبية الثانية، و80 دقيقة للرياضيات، فيما تم تخصيص 40 دقيقة لكل امتحان بمواد الحاسب الآلي والتربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلسفة.

ولم تحدد الوزارة موعد الامتحان الثاني للفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب امتحانين كل فصل دراسي ويتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب.