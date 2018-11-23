شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يضع حجر أساس مركز شباب الروضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائب وزير الشباب والرياضة، حجر الأساس لمركز شباب الروضة المطور بقرية الروضة بمناسبة الذكرى الأولى للحادث الذي شهده مسجد القرية.

وأكد محافظ شمال سيناء أنه سيتم إقامة مركز شباب بديل عن المركز الحالى ليضم منشآت ادارية وملعب خماسى وقاعات اجتماعات وصالات رياضية وغيرها لخدمة شباب القرية، وذلك بتكلفة بلغت 7.5 مليون جنيه من إدارة المنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وبدوره أكد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن القوات المسلحة قامت بانشاء ملعبين لكرة القدم بمدرستي آل جرير الابتدائية والروضة الإعدادية، وأن وزارة الشباب والرياضة سوف تعمل على بناء مركز الشباب والملعب الخماسي والملعب الكبير بوسط القرية وإجراء حركة تعمير على جميع مراكز الشباب بتلك المناطق.

حضر مراسم وضع حجر الأساس كل من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق، واللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، واللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء وايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية لشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية ورجال الأعمال ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية.