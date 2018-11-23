شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسي يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا السبت عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها تغطية لزيارة الرئيس السيسي لأنفاق ومشروعات العاصمة الإدارية فجرا، وتطورات أزمة النادى الأهلى وإقالة المدير الفنى، فضلا عن مزيد من التقارير الفنية والاقتصادية. واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا

السيسى يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا.. بسام راضى: المشروعات إضافة تنموية جديدة فى مسيرة البناء والتعمير بقيادة الرئيس السيسى يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا.. بسام راضى: المشروعات إضافة تنموية جديدة فى مسيرة البناء والتعمير بقيادة الرئيس "تل القاضى".. قصص نساء يطاردن لقمة العيش

المشروع ينتج 3.5 طن علف فى الساعة.. "محمود" أنشأ مصنع أعلاف بقرض جهاز المشروعات فى المنوفية المشروع ينتج 3.5 طن علف فى الساعة.. "محمود" أنشأ مصنع أعلاف بقرض جهاز المشروعات فى المنوفية 3شروط تحسم اسم المدرب الأجنبى الجديد للأهلى

أمطار رعدية بالمحافظات.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ وبحيرة المنزلة وإغلاق بوغاز رشيد.. و"الأرصاد": اليوم ذروة الموجه

قرية الروضة تحيى ذكرى الشهداء بشعار "التنمية والإعمار".. إعادة تأهيل 792 منزلاً.. وتطوير الكهرباء والمياه والمدارس.. ووزير الأوقاف: جئنا لنبنى ونعمر.. و «أبوهشيمة » يدعو القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية

"الصحة": رفع مخزون لبن الأطفال لـ 4.5 مليون عبوة "الصحة": رفع مخزون لبن الأطفال لـ 4.5 مليون عبوة أمطار رعدية بالمحافظات.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ وبحيرة المنزلة وإغلاق بوغاز رشيد.. و"الأرصاد": اليوم ذروة الموجهقرية الروضة تحيى ذكرى الشهداء بشعار "التنمية والإعمار".. إعادة تأهيل 792 منزلاً.. وتطوير الكهرباء والمياه والمدارس.. ووزير الأوقاف: جئنا لنبنى ونعمر.. و «أبوهشيمة » يدعو القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية "العصار" يناقش التعاون مع شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات أسعار الخضار تنخفض ما بين 20 و30% خلال أسبوع

250 ألف مواطن يتقدمون لحجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

250 ألف مواطن يتقدمون لحجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسي يتفقد أنفاق السويس ومشروعات بالعاصمة الإدارية فجرا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .