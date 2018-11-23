شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى فى هجوم إرهابى على مركز شرطة مدينة تازربو الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تقارير إعلامية ليبية، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابى شنوا هجوما إرهابيا على مركز شرطة مدينة تازبو شرقى ليبيا. وأكد مصدر عسكرى ليبى لـ"الخليج 365" الجمعة، أن مجموعة إرهابية شنت هجوما إرهابيا على مدينة تازربو، مشيرا لسقوط عدد من القتلى فى صفوف القوات الأمنية الليبية. وتضاربت الانباء حول اختطاف الجماعات الإرهابية لعميد بلدية مدينة تازبو.

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