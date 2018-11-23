شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن زهراء المعادى 12 ساعة لكسر بماسورة صرف صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة زهراء المعادى بحى البساتين، كسر بماسورة صرف صحى وأدى ذلك إلى قطع المياه عن المنطقة لمدة 12 ساعة لحين الانتهاء من الإصلاح. وعلى الفور توجهت عدد كبير من أجزهة الشفط وفرق الصيانة للسيطرة على الوضع وإصلاح الكسر.

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