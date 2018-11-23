أخبار مصر | قطع المياه لمدة 12 ساعة عن منطقة زهراء المعادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه لمدة 12 ساعة عن منطقة زهراء المعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقطع المياه عن منطقة زهراء المعادى بحى البساتين، على خلفية وجود كسر بماسورة صرف صحي، وذلك لمدة 12 ساعة؛ لحين الانتهاء من الإصلاح. وعلى الفور توجهت عدد كبير من أجهزة الشفط وفرق الصيانة للسيطرة على الوضع وإصلاح الكسر.

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