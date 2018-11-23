أخبار مصر | العناني: أوروبا تربط أطفالها بالأثر المصري منذ المرحلة الابتدائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني: أوروبا تربط أطفالها بالأثر المصري منذ المرحلة الابتدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن أوروبا تهتم بشكل كبير بعلم المصريات، وتدريس محتوى آثاري مصري قديم يبدأ في مدارسهم منذ المراحل الابتدائية.

وأشار العناني إلى أننا في مصر بدأنا هذه المرحلة بمشروع الأطلس الصغير للأطفال والذي يشرح بشكل مبسط آثار القاهرة والجيزة للمرحلة الابتدائية.

وأضاف العناني أن وزارة الآثار لا تتأخر في دعم وزارة التربية والتعليم بكل المعلومات والمراجعات حينما يطلب منها ذلك.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور خالد العناني لمدينة الأقصر اليوم وتفقده لمتحف الأقصر أحد أهم معالم المدينة السياحية ومعابد الكرنك والأقصر.