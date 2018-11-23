أخبار مصر | وزيرة البيئة تلتقى السفير الدنماركى لبحث سبل التعاون المشترك

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اجتمعت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد توماس انكر كريستنسن السفير الدنماركى بالقاهرة؛ لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى وذلك بحضور الوفد المرافق له وقيادات الوزارة المعنية. أكد الجانبين أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة ومعالجة المياة ومواجهة آثار التغيرات المناخية. استعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك المصرى الدنماركى وسبل دعم الدنمارك لمصر بمؤتمر الأطراف الرابع عشر؛ لاتفاقية التنوع البيولوجي خلال فترة رئاستها للاتفاقية، بالإضافة إلى موقف مصر التفاوضى بصفتها رئيسة مجموعة 77 والمجموعة الأفريقية. وأوضح السفير استعداد الدنمارك لتقديم كافة المساعدات لمصر فى رفع وبناء قدرات العاملين فى العديد من المجالات ونقل الخبرات الدنماركية لحماية البيئة فى مصر، جاء ذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

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