أخبار مصر | وصول جثمان الدكتور أحمد طه إلى مطار القاهرة‎ قادما من السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول جثمان الدكتور أحمد طه إلى مطار القاهرة‎ قادما من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من المملكة العربية السعودية، إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه، وكان فى استقباله أسرته وأصدقائه والدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، وتم إنهاء كافة الإجراءات تمهيداً للخروج والصلاة عليه بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم.

يذكر أن الشهيد الدكتور أحمد طه، قتل غدرا أثناء عمله بصيدلية النهدى بالسعودية، بسبع طعنات فى الصدر.