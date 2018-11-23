أخبار مصر | موانئ البحر الأحمر: انتظام الحركة الملاحية رغم سوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موانئ البحر الأحمر: انتظام الحركة الملاحية رغم سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) وعدم تأثر الموانئ بسوء الأحوال الجوية حيث يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة ثلاث سفن وهى محبة والحرية ونما اكسبريس بينما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينتين آيلة وبريدج كما تغادر العبارة القاهرة من ميناء الغردقة.

وأصدر اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.