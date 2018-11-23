مصر | كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري بسبب تجمعات المياه، نتيجة سقوط الأمطار على الطريق، وتم إخطار محافظة القاهرة وهيئة الصرف الصحي؛ لإرسال سيارات شفط المياه من أعلى الأتواستراد حتي المنيب.

تلقت الإدارة العامة للمرور اخطارا بظهور كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور، لسحب الكثافات المرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.