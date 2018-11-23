شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين ونظيره الأردني يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير المناطق الزراعية والريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر والمهندس عبدالهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين بالأردن مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين النقابتين بما ينعكس على تطوير العمل النقابي وتبادل الخبرات الزراعية من المهندسين الزراعيين في مصر والأردن.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم الاتفاق على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والفنية المتاحة لدي الطرفين تحقيقا لسياسات التنمية الزراعية والريفية المستدامة وحفظ الأصول الوراثية في القطاع الزراعي، موضحا ان عمل المهندس الزراعي يستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والاستفادة العظمي من الموارد المائية والارضية وتقديم حزمة من التوصيات الفنية للنهوض بالعمل الزراعي في مختلف المشروعات القومية والعربية.

وأوضح خليفة أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتاهيل والاستشارات الفنية المتعلقة بالعمل الزراعي وكذلك التعاون في المجالات المقدمة للأعضاء من رعاية صحية ومهنية وعلمية، مشيرا إلى ان ذلك يستهدف تطوير الأداء لمهنة المهندس الزراعي والإستفادة من خبرات في مختلف المشروعات الزراعية.