شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيء التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة ابتداءً من مساء الجمعة وحتى الأحد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الاعاقة بمراكز المحافظة لاستيعاب مياه الأمطار في حالة سقوطها والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع أي أزمات وإزالة الآثار التي قد تنتج عنها.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة إدارة الكوارث والازمات في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز ومديريات الخدمات لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن موجة الطقس السئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة «البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط- أسيوط بوابة إلى التغيير» و«الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط» على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات «المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها» لافتاً إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الري والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والطرق لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التي تم وضعها مسبقًا للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الانفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.