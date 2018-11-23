شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقي سفير الدنمارك لتوحيد الرؤى وبحث سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع توماس انكر كريستنسن، سفير الدنمارك بالقاهرة، لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون في مجالات العمل البيئي وذلك بحضور الوفد المرافق له وقيادات الوزارة المعنية.

وأكد الجانبين أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة ومعالجة المياة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

واستعرض الإجتماع أوجه التعاون المشترك المصرى الدنماركى وسبل دعم الدنمارك لمصر بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي خلال فترة رئاستها للاتفاقية بالإضافة إلى موقف مصر التفاوضى بصفتها رئيسة مجموعة 77 والمجموعة الأفريقية.

وأوضح السفير استعداد الدنمارك لتقديم كل المساعدات لمصر في رفع وبناء قدرات العاملين في العديد من المجالات ونقل الخبرات الدنماركية لحماية البيئة في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.