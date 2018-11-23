شكرا لقرائتكم خبر عن «لافروف»: روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الدعوة للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، للاجتماع في موسكو، لبحث القضية الفلسطينية دون أي شروط مسبقة، مشيرا إلى أن روسيا ستتابع الجهود المصرية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال لافروف، خلال جلسة خاصة، الجمعة، بمنتدى «الحوارات المتوسطية» الرابع في روما: «روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين ونحن بحاجة إلى إعادة الحوار بين إسرائيل وفلسطين»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف لافروف: «نعيد التأكيد على دعوتنا للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع في موسكو من دون أي شروط مسبقة».