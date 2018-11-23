شكرا لقرائتكم خبر عن "الخشت" لخريجى طب الأسنان: "أتقنوا العمل واصنعوا لأنفسكم السمعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورمحمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، إن كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة ،أنشئت عام 1925، وتعد من أقدم الكليات فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، داعيا خريجى الكلية بضرورة ممارسة عملهم بدقة وإتقان، وأن يتعاملوا مع كل مريض على أنه أهم حالة من أجل أن يصنعوا لأنفسهم السمعة الطيبة.

جاء ذلك، خلال كلمته بحفل تخرج الدفعة 89 من كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، أمس الخميس ، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ، مشددا على ضرورة أن يعمل الخريج على صيانة سمعته كطبيب ، والمحافظة علي المكانة التي وصلت إليها جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، أن مصر ستظل منارة للعلم للأجيال القادمة، مشيدًا بالمستوى العلمي الراقي لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وما تحققه في الارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية التي تقدمها في مجال طب وجراحة الأسنان، موجهًا التهنئة للأساتذة والخريجين وأولياء أمورهم، ومطالبًا الخريجين بأن يستمروا في التطوير والتدريب بعد التخرج.

وقال الدكتور عاطف شاكر ، عميد الكلية، إن خريجى كلية طب أسنان القاهرة، استطاعوا على مر السنوات، أن يثبتوا مدى كفاءتهم على مستوى مصر والوطن العربى، مشيرآ إلى حرص الكلية على تطوير كافة إمكانياتها من معامل وأدوات تدريب، بهدف إعداد خريجين متميزين.

وشهد حفل التحرج، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، والأساتذة، والطلاب، وأولياء أمورهم ، وفى ختام فعاليات حفل التخرج، تم تكريم عدد من أساتذة الكلية تقديرًا لجهودهم، كما تم تكريم أوائل الخريجين.