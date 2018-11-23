شكرا لقرائتكم خبر عن المحرصاوى: كلمة الإمام الأكبر بالمولد النبوى سيسطرها التاريخ بحروف من نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إمام المسلمين، حول التأكيد على السنة النبوية ثانى مصدر من مصادر التشريع، وذلك خلال إحتفالية المولد النبوى الشريف، التى عقدت تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف أمامها كثيرا وسيسطر كلماتها بحروف من نور.

وأوضح رئيس الجامعة، أن كلمة فضيلة الإمام الأكبر تؤكد أن مؤسسة الأزهر الشريف، هى قبلة العلم وكعبة العلماء، إضافة إلى أنها الصخرة التى تتحطم عليها كل دعاوى التطرف الفكرى، كما أوضح رئيس الجامعة أن العالم كله يشهد بقيمة وقامة الأزهر الشريف، من خلال إرسال طلابا وافدين من أكثر من 108 دولة حول العالم للدراسة بالأزهر الشريف، وقد وثقت به دول العالم كمؤسسة علمية وسطية معتدلة تنشر التسامح فى ربوع الدنيا وتنبذ جميع أشكال الفكر المتطرف وتتبرأ منه.

وأضاف أن ما يميز جامعة الأزهر أنها تجمع بين علوم الدين والدنيا، مشيرا إلى أن الجامعة كما أثبتت نجاحها وريادتها بالنسبة للكليات النظرية والحاصلة على الجودة، فهي كذلك متميزة في الكليات العملية، مدللا على ذلك بحصول كلية طب البنات على الجودة والاعتماد من بين كليات الطب في الجامعات الأخرى عام 2014، ثم أعقب ذلك اعتماد كلية طب البنين وطب الأسنان بنات، إضافة لكليات عملية أخرى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما دلل على تميز الجامعة بفوز مكتب تيكو الأزهر بالمركز الأول على الجامعات المصرية، خلال مشاركته في المعرض الدولي الخامس للابتكار الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصوله على الميدالية الذهبية بجانب فوز الدكتور محمد جلال، رئيس قسم هندسة البترول والتعدين بهندسة الأزهر، بجائزة أفضل بحث علمي حول طريقه مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وحصوله على ميدالية ذهبية إضافة لميداليات ذهبية، وأخرى فضية فاز بها مشروع بحثى تقدم به طلاب الجامعة.