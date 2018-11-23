شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اﻷمطار أعلى الطرق وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، والتشديد على التواجد المرورى المكثف لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الأمطار. و ظهرت كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار علي الطرق السريعة، ومنها الطريق الدائري بسبب تجمعات المياه وتم اخطار محافظة القاهرة وهئية الصرف الصحي، لارسال سيارات شفط المياة من اعلي الاتواستراد حتي المنيب. وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بالطريق الدائرى بسبب الأمطار.. والمرور يناشد السائقين توخى الحذر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .