شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صيدلى استولى على 31مليون جنيه من مواطنين لتوظيفهم فى تجارة الأدوية بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مباحث المحلة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط صيدلى بعد قيامه بالاستيلاء على 31مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم فى تجارة الأدوية، مقابل فائدة شهرية، إلا انه لم يفى بوعوده.

كانت بلاغات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، ضد "م.ف.خ" صيدلي مقيم دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، بالاستيلاء على 31مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأدوية، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وتم إعداد مأمورية مشتركة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة المقدم وليد فايد، بالاشتراك مع مباحث المحلة بإشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.