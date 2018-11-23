شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل جولة السيسي بالإسماعيلية والعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم تضمنت تفقد تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتى تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيداً لافتتاحها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة فى مسيرة البناء والتعمير بالدولة.

كما شملت جولة الرئيس تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحى الحكومى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس حرص خلال جولته على لقاء المهندسين والعمال بمواقع المشروعات، حيث استمع إلى شرح تفصيلى بشأن الأعمال الجارية بتلك المشروعات استعداداً للبدء فى تشغيلها الفعلى.



الرئيس السيسى أثناء الزيارة



الرئيس السيسى فى مسجد العاصمة الإدارية الجديدة



الرئيس السيسى مع عدد من العمال والمهندسين



الرئيس السيسى من طائرته



الرئيس السيسى يتفقد المشروعات



الرئيس فى العاصمة الإدارية الجديدة



الرئيس يتعرف على سير العمل فى المشروعات الجديدة



الرئيس يتفقد سير العمل فى كنيسة بالعاصمة الإدارية



الرئيس يستمع لشرح لأحد المشروعات الجديدة



الرئيس يؤدى صلاة الجمعة



زيارة الرئيس صباح اليوم



من داخل أحد المشروعات

وأضاف السفير بسام راضي أن السيد الرئيس أشاد خلال جولته بحجم الإنجاز الإنشائى الذى تم بمعدل زمنى قياسى في مختلف المشروعات الجديدة، وكذا بالمجهود الضخم المبذول من قبل شركات المقاولات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشدداً سيادته على ضرورة الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة لتصبح تلك المشروعات إضافة جديدة لعملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة حالياً على نحو يوفر المزيد من فرص العمل ويساهم فى جذب الاستثمارات.