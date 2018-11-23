شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الصيدلى ضحية حادث السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي ، مساء اليوم الجمعة ، استعدادات مكثفة لاستقبال جثمان الصيدلى الدكتور أحمد طه ، الذى لقى مصرعه إثر تعرضه لعدة طعنات أثناء تواجده بمحل عمله بجازان ، بالسعودية ، فيما أكدت مصادر، أن السلطات المعنية تلقت توجيهات بتسهيل إجراءات وصول وخروج الجثمان .

وأفادت المصادر ، أنه من المقرر وصول الجثمان الساعة السادسة والنصف مساء اليوم علي متن الطائرة المصرية القادمة من جدة ،على أن تقام مراسم صلاة الجنازة فى مسجد أبو المكارم الزغل بطريق صلاح سالم ، ثم يواراي الثري بمقابر الغفيرعلى أن يتم يوم الأحد المقبل إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم .

وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أكد في بيان له بأن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي.