مصر | التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء حريق جراج فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء حريق جراج فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران بدراجة بخارية داخل احدي الجراجات بمنطقة فيصل، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا باندلاع النيران داخل إحدي الجراجات بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين اندلاع النيران بدراجة بخارية.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.
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