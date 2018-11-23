مصر | الإفراج عن 1067 سجينا بموجب عفو رئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن 1067 سجينا بموجب عفو رئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان، إلى انطباق القرار على 299 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 768 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالي 1067 مفرج عنهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.