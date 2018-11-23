أخبار مصر | عاجل.. كواليس زيارة السيسي مشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كواليس زيارة السيسي مشروع أنفاق قناة السويس والعاصمة الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم، تضمنت تفقد تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتي تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيداً لافتتاحها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة في مسيرة البناء والتعمير بالدولة.

كما شملت جولة السيد الرئيس تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرص خلال جولته على لقاء المهندسين والعمال بمواقع المشروعات، حيث استمع سيادته إلى شرح تفصيلي بشأن الأعمال الجارية بتلك المشروعات استعداداً للبدء في تشغيلها الفعلي.

وأضاف السفير بسام راضي أن السيد الرئيس أشاد خلال جولته بحجم الإنجاز الإنشائي الذي تم بمعدل زمني قياسي في مختلف المشروعات الجديدة، وكذا بالمجهود الضخم المبذول من قبل شركات المقاولات المنفذة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشدداً سيادته على ضرورة الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة لتصبح تلك المشروعات إضافة جديدة لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حالياً علي نحو يوفر المزيد من فرص العمل ويساهم في جذب الاستثمارات.