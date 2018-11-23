أخبار مصر | مبادرة حديد المصريين تسلم 54 منزلا تم إعادة إعمارهم في الروضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة حديد المصريين تسلم 54 منزلا تم إعادة إعمارهم في الروضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مبادرة "حديد المصريين" لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً، من تسليم منازل قرية الروضة بسيناء، في حضور المحافظ ووزيرا الأوقاف والتنمية المحلية، ضمن فاعلية ضخمة أقامتها محافظة شمال سيناء، بإشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، لإحياء ذكرى شهداء مسجد الروضة.

وسلمت المبادرة والتي تضم مجموعة حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجمعية الأورمان، 54 منزلاً تم تجهيزها بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية وتسليم 50 أسرة رؤوس أغنام وماعز ووزواج 10 فتيات يتيمات وتسليم 10 أجهزة تعويضية و24 مشروعا تنمويا، وتم الانتهاء منها بالكامل بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وتعد قرية الروضة هي القرية رقم 14 بالمبادرة التي انطلقت في يونيو 2014 وتنقلت بين جميع محافظات الصعيد بالإضافة إلى كونها القرية الثانية في محافظة شمال سيناء بعد قرية الخربة بمركز بئر العبد والتي تم إعادة إعمارها في أبريل 2016.

وقام رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتسليم أسرة أحد شهداء الحادث، المنزل الذي تم إعادة إعماره خلال الفاعلية التي حضرها اللواء أركان حرب هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة حديد المصريين ونائباً عن وزير الدفاع والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء السابق.

وتعد مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر من أنجح المبادرات التي تنقلت بين جميع محافظات الصعيد والتي بدأت بقرى مهدي الأخرم والغرقد وأبو صالح بمحافظة بني سويف وعزبة النصارى والشيخ فضل بمحافظة المنيا والنخيلة بمحافظة أسيوط وأولاد يحيى بحري وجهينة الغربية بمحافظة سوهاج والشيخ علي ودندرة بمحافظة قنا وقرية توشكى بمركز نصر النوبة بأسوان وقرية عفونة بمحافظة البحيرة وقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء.

