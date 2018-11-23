كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة حديد المصريين تسلم 54 منزلا تم إعادة إعمارهم في الروضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت مبادرة "حديد المصريين" لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً، من تسليم منازل قرية الروضة بسيناء، في حضور المحافظ ووزيرا الأوقاف والتنمية المحلية، ضمن فاعلية ضخمة أقامتها محافظة شمال سيناء، بإشراف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، لإحياء ذكرى شهداء مسجد الروضة.
وسلمت المبادرة والتي تضم مجموعة حديد المصريين ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجمعية الأورمان، 54 منزلاً تم تجهيزها بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية وتسليم 50 أسرة رؤوس أغنام وماعز ووزواج 10 فتيات يتيمات وتسليم 10 أجهزة تعويضية و24 مشروعا تنمويا، وتم الانتهاء منها بالكامل بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.
وتعد قرية الروضة هي القرية رقم 14 بالمبادرة التي انطلقت في يونيو 2014 وتنقلت بين جميع محافظات الصعيد بالإضافة إلى كونها القرية الثانية في محافظة شمال سيناء بعد قرية الخربة بمركز بئر العبد والتي تم إعادة إعمارها في أبريل 2016.
وقام رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتسليم أسرة أحد شهداء الحادث، المنزل الذي تم إعادة إعماره خلال الفاعلية التي حضرها اللواء أركان حرب هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة حديد المصريين ونائباً عن وزير الدفاع والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء السابق.
وتعد مبادرة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر من أنجح المبادرات التي تنقلت بين جميع محافظات الصعيد والتي بدأت بقرى مهدي الأخرم والغرقد وأبو صالح بمحافظة بني سويف وعزبة النصارى والشيخ فضل بمحافظة المنيا والنخيلة بمحافظة أسيوط وأولاد يحيى بحري وجهينة الغربية بمحافظة سوهاج والشيخ علي ودندرة بمحافظة قنا وقرية توشكى بمركز نصر النوبة بأسوان وقرية عفونة بمحافظة البحيرة وقرية الخربة بمحافظة شمال سيناء.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | مبادرة حديد المصريين تسلم 54 منزلا تم إعادة إعمارهم في الروضة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .