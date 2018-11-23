شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توقع عقد دراسات مد مترو الأنفاق لقليوب الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، الشهر المقبل، عقد الاستشاري لبدء الدراسات النهائية لمد مترو الأنفاق الخط الثاني «شبرا الخيمة-المنيب» حتى قليوب، بطول ٨.٨ كيلو متر، بتكلفة مبدئية ٧ مليارات جنيه.

وقال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المكتب الاستشاري الفرنسي «سيسترا» فاز بالمناقصة المحدودة التي تقدم لها ٦ مكاتب استشارية عالمية ومصرية، وذلك للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب، بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، ودراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

وأضاف «شعت»: أن «لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق اعتمدت فوز المكتب الاستشاري الفرنسي (سيسترا) للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، على أن يقوم المكتب الاستشاري بالدراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع».

وتابع: أن «مسار امتداد الخط سيكون موازيا لشريط السكة الحديد حتى يصل إلى شمال قليوب، ويتضمن إنشاء مجمع مواقف لسيارات الإقليم وجراج متعدد الطوابق بجوار محطة مترو قليوب، بحيث تكون قليوب محطة تبادلية لكافة وسائل النقل».

وكشف «شعت» أن مد المترو لقليوب يأتي في خطة الوزارة لربط القاهرة الكبرى بالطريق الإقليمي، وتقليل الكثافة المرورية، وتقليل زمن رحلات الركاب، ونقل وسائل النقل إلى خارج القاهرة.

من ناحية أخرى، كشف نائب الوزير أن الهيئة تواصل التجهيز لافتتاح للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، التي تشمل ٤ محطات، وهي: «النزهة، وهارون الرشيد، وألف مسكن، ونادي الشمس»، وذلك نهاية العام الجاري.

وأوضح أن هذه المرحلة بدء العمل بها، في يوليو ٢٠١٥، بتكلفة ٢٥٧ مليون يورو، و١٨٤٢مليون جنيه.