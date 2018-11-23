شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء البيطريين»: «العمومية الطارئة» في حالة انعقاد دائم لحين حل مشاكلنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة الأطباء البيطريين، جمعية عمومية طارئة، ظهر الجمعة، بحضور ما يزيد عن ٥٠٠ طبيب بيطري بمقر دار الحكمة في القصر العيني، لمناقشة مشاكل الطب البيطري، وسد العجز من الأطباء، وتوفيق أوضاع الأطباء المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.

وشهدت الجمعية العمومية حضورا كثيفا من الأطباء رافعين لافتات مدون عليها مطالبهم، ومنها «إنشاء كيان مستقل للطب البيطري»، و«تغيير سياسات الطب البيطري لصالح مصر»، و«إقرار قانون الصحة البيطرية الجديد».

ووجه الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، الشكر لأعضاء النقابة لحضورهم أكبر جمعية عمومية منذ مدة طويلة، مؤكدا أنهم أثبتوا أن «الطب البيطري حي يرزق»، موضحا أنه خاطب جميع المسؤولين بوزارة الزراعة، ولم يستجيب أحد، واعتذرت الدكتورة منى محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية.

وتابع، في كلمته، أن هناك حالة احتقان داخل النقابة، بسبب إهمال المسؤولين، وأنهم يعملون في إطار الدولة الوطنية المصرية. ليقاطعه الدكتور على سعد، الامين العام المساعد، مؤكداً أن الدكتورة منى محرز، ترفض سماع النقابة والأطباء البيطريين.

وألقى الدكتور اشرف قاسم، قصيدة شعرية عن أزمة الطبيب البيطري في مصر، وعرضت طبيبتين من المجوعة الرابعة بمديرية الزقازيق أنهم لا يتلقون مرتباتهم التي تبلغ ١٠٠ جنيه بالشهور، وطالب أحد الأطباء بتعيين العاملين في المجازر.

وأعلن الأمين العام المساعد أن أولى التوصيات هي ان الجمعية العمومية غير العادية في حالة انعقاد دائم لحين حل مشكلات الأطباء البيطريين.

وقال الدكتور أسامة موسى، كبير البيطريين بجامعة القاهرة، ان هناك مشكلة في الجامعات حيث أنهم مهمشين، ولا يحصلون على حقوقهم مثل باقي الزملاء، فليس لهم كادر مثل زملائهم في المستشفيات الجامعية، وأن بعض رؤساءهم حاصلين على دبلومات زراعة.

وعقبّ النقيب مؤكدا أنه قابل وزير الزراعة بخصوص هذه المشكلة دون جدوى، وبعدها التقى بأعضاء مجلس الشعب، وجاء رد الدكتورة منى على الأزمة بأنه بما أنكم توجهتم للنواب فاستمروا معهم.

وأضاف انه تواصل مع وزير الصحة السابق، والوزيرة الحالية، وعقدت الوزيرة اجتماع مع نقباء اتحاد المهن الطبية، والتي رفضت معاونتهم بشتى الطرق، وفشل الاجتماع.

واستمع الحضور إلى بعض الأطباء الذين قدموا شكاوى فيما يتعلق بتوصيف الطبيب البيطري بجهاز التنظيم والإدارة، مطالبين بإعداد توصيف للمهنة يظهر أهميتها.

وأوضح أحد الأطباء أن نائبة وزير الزراعة لا تملك خطة عمل أو صلاحيات، وطالب النقيب بإعادة هيكلة المناصب التنفيذية المتعلقة بالثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد بعض الحاضرين أن بعض الأمراض التي تنتشر بين الحيوانات بدأت تنتقل للأطفال، ولفتوا إلى أن أعداد الأطباء البيطريين غير كافية، حيث أن كل محافظة بها ١٠ أطباء يفتشون على سلامة غذاء المصريين.