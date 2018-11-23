شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الإفراج عن 1067 سجينًا بقرار جمهوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية سراح 1067 سجيناً، تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج عن عدد من المدانين في قضايا، وذلك بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 455/ 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر، فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 299 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وأوضح البيان: «باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 768 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى عدد 1067 مفرج عنهم».

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.