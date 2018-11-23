شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور وزاري.. تسليم مشروعات المرحلة الأولي لمواطني قرية الروضة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بتسليم مشروعات المرحلة الأولى للمواطنين من أسر الشهداء والمصابين في قرية الروضة بمركز بئر العبدبشمال سيناء، وذلك خلال مؤتمر جماهيري بديوان عام القرية تزامنًا مع الذكري الأولي للحادث الإرهابي الذي شهدته مسجد القرية.

وقام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتسليم شهادة رفع كفاءة منزل لأسرة الشهيد اسليم موسي اسليم وتسلمها والد الشهيد موسي اسليم شريف، حيث شاركت وزارة الأوقاف برفع كفاءة 270 منزل تم تنفيذ 175 منزل منها.

كما قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتسليم شهادة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء والمياه بالقرية لعيد اسليم شريف رئيس القرية، حيث شاركت الوزارة بإحلال وتجديد شبكة المياه بالقرية، فيما قام الدكتور سعيد عامر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مندوبا عن شيخ الأزهر الشريف بتسليم شهادة رفع كفاءة منزل للسيدة نوال سليمان عيد، حيث شارك الأزهر الشريف برفع كفاءة 25 منزل تم تنفيذ 15 منزل بجانب صرف معاشات ومساعدات لأسر الشهداء والمصابين.

وقام اللواء يحيي الجملي قائد قوات شرق القناة بتسليم شهادة توسعات بمدرستي الجرير والروضة لسليمان شميط مدير الإدارة التعليمية في بئر العبد، فيما قام اللواء مصطفي العجوز، رئيس جهاز التعمير بتسليم شهادة رفع كفاءة 4 منازل لأسرة الشهيد مصطفي سويلم مطير وإخواته الشهداء وتسلتمها أم الشهداء فاطمة عيد نصير، حيث شارك جهاز التعمير بانشاء جديد ورفع كفاءة 219 منزل تم تنفيذ 144 منزلا منها.

وقام الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بتقديم شهادة المنحة الدراسية المجانية لأحد طلاب القرية حيث شاركت جامعة سيناء بعدد 60 منحة دراسية مجانية بمختلف الكليات «16 طب اسنان-15 صيدبة-14 هندسة-5 اعلام -5 حاسبات- 5 ادارة اعمال بشمال سيناء.

كما قام المهندس أحمد أبوهشيمه نائب رئيس مجلس إدارة حديد المصريين بتسليم شهادة ورفع كفاءة وفرش منزل لأسرة الشهيد توفيق محمد حسن، وتسلمتها زوجته صابرين محمد مسلم، قام صالح العلاقمي مندوب مؤسسة مصطفي وعلي أمين بتسليم شيك بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة الشهيد رمضان جمال سعيد وتسلمتها حليمة غانم جرير، حيث شاركت مؤسسة مصطفي أمين يتسليم عدد 153 شيك بمبلغ مليون وخمسمائة وعشرون الف وباقي 67 شيك بقيمة ستمائة وخمسون الف جنيه سيتم تسليمها السبت.

وقام الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة بتسليم شهادة مشروع منحل عسل لاسرة الشهيد فتحي أحمد إسماعيل وتسلمته زوجته فوزية عبدالقادر عطية، حيث شاركت الزراعة ب 25 بطارية أرانب بمشتملاهها 16 خلية نحل 40 فسيلة نخل لأهالي الشهداء والمصابين.

بدوره أكد اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، أن الدولة بجميع مؤسساتها قدمت منذ حادث الروضة الإرهابي عدد من المساعدات والمشروعات في شتي القطاعات، لتخفيف آثار الحادث الجلل.

وأضاف المحافظ أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت 65 مليون جنيه كمساعدات وتعويضات عاجلة لأسر الشهداء والمصابين، عقب الحادث مباشرة، فيما قدمت وزارة الأسكان 81 مليون و200 الف جنيه لرفع كفاءة عدد 538 منزلا من منازل القرية، وقدمت وزارة الأوقاف مبلغ 16.5 مليون لرفع كفاءة عدد 27 منزلا من ن منازل القرية، بينما قدمت مؤسسة الأزهر الشريف مبلغ 2 مليون جنيه لرفع كفاءة 25 منزل من منازل القرية، بجانب صرف مبلغ 1500 جنيه كمعاش شهري لأسر الشهداء، وذلك بخلاف المعاش الشهري الذي تقوم بصرفه وزارة التضامن الأجتماعي.

أشار المحافظ إلى قيام مبادرة اعادة اعمار القري الاكثر احتياجا برقع كفاءة 78 منزل ومؤسسة مصر الخير برفع كفاءة 100 منزل، ووزارة الزراعة بانشاء مزرعة سمكية بطاقة 10 أحواض بالقرية، ومنح بطاريات أرانب ومناحل عسل على المستحقين، حيث سيتم توفير 20 فرصة عمل بالمزارع السمكية و35 فرصة عمل أخرى من المناحل والبطاريات.

كما صدق مجلس الوزراء على انشاء 51 منزل جديد ومد شبكة مياه بالقرية وانشاء شبكة للصرف الصحي وانشاء شبكة طرق والقيام باعمال في مجال الكهرباء، وذلك بالقرية الأم..بجانب قيام قوات شرق القناة بانشاء جناحين وملعبين نجيل في مدرستي ال جرير الابتدائية والروضة.

كما أشار المحافظ إلى أن الدولة متواجدة في قرية الروضة منذ الحادث الإرهابي، حيث تم استعادة الحياة بالقرية بعد الحادث مباشرة، وأن الدولة تقوم الآن بتحسين الحياة في القرية لتكون مثل باقي قري المحافظة.

قال المحافظ ان نسبة تنفيذ الاعمال في قرية الروضة بلغت 50%، وانه سيتم الانتهاء من النسبة المبقية خلال العام المقبل 2019 ..مشيرا إلى انه كان مخططا الانتهاء من جميغ الاعمال بالقرية خلال عام واحد، إلا ان توقف العمل في القرية لسبعة اشهر كاملة لبدء العملية الشاملة سيناء 2018 أجل الانتهاء من الاعمال للعام المقبل.

أوضح المحافظ، أن الهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بحيث تصبح الروضة مركز اشعاع انتاجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ويستطيع ابناء الشهداء والمصابين كسب قوت يومهم بايدهم.

تعهد المحافظ بتنفيذ كافة الملاحظات المطلوبة خاصة فيما يخص رفع كفاءة المنازل، ولن تغادر أي جهة قرية الروضة إلا بعد تمام أعمالها، مؤكدا على أن جميع مطالب أهالي القرية سيتم بحثها مع المسؤولين المختصين، وأنه على ثقة في اتخاذ القرارات المناسبة، لانها مطالب عادلة.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على صرف مكافاة بملبع 1000 جنيه للعاملين بالمراكز الثقافية بشمال سيناء، لتشجيعهم حيث إنها منبرا من منابر نشر الفكر الوسطي وصحيح الاسلام.

واكد «جمعة» على تسابق مختلف الجهات الحكومية والمدنية على عمل الخير وازالة اثار حادث الروضة تجعلنا نفخر باننا نتمي للدولة المصرية، مؤكدا على زيارته للمحافظة 3 مرات خلال عام.

قال وزير الاوقاف إن تنمية وتعمير سيناء على رأس أولويات الحكومة وأن هناك دراسات في كل الوزارات لوضع سيناء على خريطة التنمية الحقيقية..موجها التحية لكل الائمة العاملين بشمال سيناء.

فيما أعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء عن إعفاء كل طلاب قرية الروضة خلال العام الدراسي الحالي والأعوام المقبلة من المصروفات الدراسية، كما أعلن الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش من إعفاء طلاب قرية الروضة بالجامعة من جميع المصروفات ورسوم الاقامة في المدينة الجامعية.

حضر المؤتمر كل من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق واللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والأمنية ورجال الأعمال ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية .

يذكر أنه تم أداء صلاة الجمعة من مسجد القرية ثم تفقد أحد منازل القرية والذي تم رفع كفاءته ووضع حجر الأساس لمركز شباب قرية الروضة.