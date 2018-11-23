شكرا لقرائتكم خبر عن سكان القاهرة الجديدة: المدينة فشلت في أول اختبار.. والجهاز: التقييم بعد توقف الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد عدد من سكان مدينة القاهرة الجديدة، تجمع كميات من المياه في بعض مناطق المدينة التي شهدت حالات غرق العام الماضي، لافتين إلى أن جهاز المدينة فشل في أول اختبار هذا العام.

وقام الأهالي بتصوير فيديوهات وصور تظهر خروج كميات كبيرة من المياه من داخل المجاري بدلا من شفطها،

بينما ردت الصفحة الرسمية الخاصة بالجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنشر عدد من الصور الخاصة بقيام سيارات الصرف الصحي بسحب المياه، قائلة: إنه «شئ طبيعي إنه يحصل تجمع للمياه في الأماكن المنخفضة بالشوارع أثناء سقوط الأمطار، وده بيحصل في كثير بعض دول العالم، التي يوجد بها شبكات ومحطات خاصة بالأمطار، لأن كمية المياه بتكون أعلى من قدرة الشبكة، وبالأخص إننا في مصر لا يوجد شبكة أمطار منفصلة، ولكن يتم صرف مياه الأمطار على نفس شبكة الصرف الصحي، اللي هي أصلا ممتلئة بصرف الوحدات والفيلات وده نظام فى مصر كلها وليس فى التجمع فقط».

وأكدت أن التقييم يكون حين تنتهي الأمطار، ونشوف هل هيستمر ركود المياه بالشوارع أم هيتم التعامل معها وسحبها.