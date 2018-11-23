شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يعلن عن كشف أثري جديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، الجمعة، وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، الذي وصل للمدينة في زيارة تستمر يومين، لتفقد مشروعين أثريين داخل معابد الكرنك، ومعبدالأقصر، بجانب الاستعداد عن الإعلان عن تفاصيل كشف أثري جديد وسط مقابر نبلاء الفراعنة بجبانة العساسيف، كما يشتمل برنامج جولة وزير الآثار بالأقصر تفقد مشروعات أثرية في الكرنك والأقصر.

ومن جانبه، أوضح محمد عبدالعزيز، مدير آثار مصر العليا، أن زيارة الوزير تستمر على مدار يومين متتابعين يعلن خلالها، السبت، عن كشف أثري جديد بمنطقة البر الغربى بالقرنة، مضيفًا أن الوزير سيزور معبدالأقصر، حيث يتفقد مشروع تركيب تماثيل جديدة جرى جمعها وترميم أجزائها وتركيبها بين بهو الأعمدة في المعبد، حيث إن خطة ترميم صالة رمسيس الثاني بالمعبد تشمل وضع «التيجان» على التماثيل والتي انتهت فيها وزارة الآثار إلى اختيار 3 تماثيل لترميمها ووضع التاج على روؤسها، حيث تم الانتهاء من تمثال وجار استمرار العمل في الآخرين. وتتضمن خطة ترميم تماثيل صالة رمسيس الثاني، وضع «التيجان»، حيث إن التاج ظل لسنوات طويلة على الأرض بجوار التمثال، ووضعه فوق الرؤوس يجعله أكثر جمالا، إضافة إلى الحفاظ على تلك التيجان.

كما يتفقد وزير الآثار ومرافقيه معالم معبدالربة أيبت، الذي حرف اسمه إلى «معبدأوبت»، الواقع جنوب مجموعة معابد الكرنك، والملاصق لمعبدالإله خنسو، والذى دخل ضمن مشروع يهدف لحماية معالم المعبدوتقوية النقوش والرسوم التي يتفرد بها المعبد، والذى يعد من أجمل المناطق الأثرية بجوار معبدالكرنك ويحرص عدد كبير من السياح على زيارته، بالإضافة إلى تفقد الوزير عددا من الأعمال التي تتم بمعبدالكرنك ومنها تطوير الممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وهو المشروع الذي يأتي ضمن مشاركة المؤسسات الأهلية لخدمة المجتمع ومساعدة وزارة الآثار لتطوير وتنمية الخدمات في المناطق الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة ما يضاعف أعداد الزائرين.

وفى منطقة العساسيف التاريخية، يكشف وزير الآثار أمام مرافقيه عن تفاصيل كشف أثري جديد داخل أحد مقابر المنطقة الواقعة في حضن جبل القرنة التاريخى، غرب مدينة الأقصر.