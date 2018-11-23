شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع موجهي مادة الدين المسيحي في مقر وزارة التربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد بمقر وزارة التربية والتعليم بقاعة الدكتور طه حسين، اجتماع لموجهي العموم على مستوى الجمهورية لمادة الدين المسيحي، حيث تم تكريم أعضاء المكتب الفني بالوزارة.

حضر اللقاء الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنميه التربية الدينية، والدكتور عبدالله إبراهيم حنا خبير بديوان الوزارة ورئيس المكتب الفني بالوزارة وموجه عام الدين المسيحي.

ناقش الاجتماع بعض الموضوعات الهامة طبقا لأجندة الاجتماع، خاصاة التأكد من وصول الكتاب المدرسي والمناهج ومضاهاة المنهج بالموضوعات الواردة بالكتاب، كذلك تم مناقشة المقترحات الخاصة بكتاب الصف الأول الابتدائي.

كما تم بحث الاستعانة بكتاب دليل المعلم والالتزام بنموذج التحضير للصف الأول الابتدائي مع كتابة التاريخ في كل صفحة في كتاب الطالب، وتنفيذ الأنشطة الصيفية (فردي – جماعية ) والمتابعة بصفة مستمرة من قبل موجة المادة.

كذلك متابعة تنفيذ الأنشطة داخل الفصول والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية عند وضع الامتحانات مع ضرورة إرسال نسخ من امتحانات المدارس والإدارات للوزارة (التعليم العام – الفني).