شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى لـ"الخليج 365": مشروع أنفاق السويس إضافة تنموية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم تطورات الأعمال فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الادارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح. وقال السفير بسام راضى لـ"الخليج 365"، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم تضمنت تفقد أعمال المراحل النهائية فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية الذى يتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية ليتم افتتاحه بمشيئة الله طبقا للجدول الزمنى المحدد. وأضاف "راضى"، أن هذا المشروع إضافة تنموية جديدة فى مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها الدولة بقيادة الرئيس السيسى. وأوضح "راضى" أن جولة الرئيس الصباحية شملت أيضا تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

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